В Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ходе давки в Сеуле

Состояние россиянки, пострадавшей во время давки в Сеуле, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Южной Корее. В ведомстве также подтвердили, что число погибших граждан РФ выросло до четырёх. Родственники уже опознали их тела.

"Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что её скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой. Та, к сожалению, не выжила", — рассказали в ведомстве.