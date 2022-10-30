В Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ходе давки в Сеуле
Состояние россиянки, пострадавшей во время давки в Сеуле, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Южной Корее. В ведомстве также подтвердили, что число погибших граждан РФ выросло до четырёх. Родственники уже опознали их тела.
"Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что её скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой. Та, к сожалению, не выжила", — рассказали в ведомстве.
В настоящее время сотрудники российской дипмиссии находятся во взаимодействии с родственниками погибших, а также экстренными службами Южной Кореи. В память о жертвах трагедии посольство спустило флаг.
Напомним, трагедия произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате давки погибло более 150 человек, ещё свыше 3000 пропали без вести. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
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