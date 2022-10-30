Очевидец давки в Сеуле: Спасатели не сразу доехали до людей из-за потока машин
Живущий в Корее россиянин Николай стал свидетелем смертельной давки на улице Итхэвон в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября. В беседе с Лайфом молодой человек, в частности, рассказал, почему спасатели не смогли сразу добраться до людей. По его мнению, причиной стал большой поток машин.
Живущий в Корее россиянин объяснил, почему смертельной давки в Сеуле можно было избежать. Видео © LIFE / Twitter / Odt / Infobug / aria rita / worldnews24ru / Bjean / il Presidente
"Никак не получилось подъехать ни медикам, ни спасателям, ни пожарным в первое время, когда трагедия только случилась. Потому что на Итхэвоне очень плотный трафик, туда очень сложно всегда подъехать, там очень много такси, машин", — отметил он.
По словам парня, на улице было много людей из-за того, что Хэллоуин — один из самых крупных праздников после снятия коронавирусных ограничений.
"В районе отеля есть спуск, на котором столпилось очень много людей. Произошла давка, и люди эффектом домино стали падать один на другого. То есть те люди, которые оказались снизу, они задохнулись. Их не смогли ни вытащить, ни оказать своевременную первую помощь", — уточнил Николай.
Россиянин добавил, что первую помощь оказывали именно прохожие. Они делали пострадавшим массаж сердца, однако в тот момент не хватало именно спасателей, ведь только они знали, как реанимировать людей правильно.
Николай подчеркнул, что трагедии можно было избежать. По его мнению, власти могли заранее отрегулировать поток машин в районе трагедии. Молодой человек считает, что неправильно себя повели и владельцы клубов и магазинов, которые были в эпицентре давки. Дело в том, что они не пускали людей и тем самым не позволили минимизировать число жертв.
Напомним, всё случилось на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек, ещё свыше 3000 пропали без вести. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
Twitter / Ericssen