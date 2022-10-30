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30 октября, 10:51

Одна россиянка находится в больнице после давки в Сеуле

Одна россиянка находится в больнице после давки в Сеуле, которая произошла вчера, 29 октября, во время празднования Хэллоуина. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в столице Южной Кореи Ольга Глотова.

"Ещё одна россиянка в больнице, доставили её в критическом состоянии. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь. Надеемся, что всё будет хорошо", — рассказала Глотова.

При этом она отметила, что в посольстве не разглашают фамилии пострадавших и погибших, однако назвала возраст россиянок. Так, среди погибших: девушки 1995-го, 1997-го, 2000-го и 1997 года рождения. Известно, что одна из них приехала в Южную Корею учиться и была студенткой, а ещё одна жила с родителями.

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Напомним, всё случилось на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. Как сообщали СМИ, якобы появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость, после чего люди ринулись в том направлении и оказались в западне. В числе погибших — граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YONHAP

Николь Вербер

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