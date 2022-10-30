Одна россиянка находится в больнице после давки в Сеуле, которая произошла вчера, 29 октября, во время празднования Хэллоуина. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в столице Южной Кореи Ольга Глотова.

"Ещё одна россиянка в больнице, доставили её в критическом состоянии. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь. Надеемся, что всё будет хорошо", — рассказала Глотова.