"Нас тупо давят": Начало смертельной давки в Сеуле попало на видео
Опубликовано видео начала смертельной давки в Сеуле
В Сети опубликовано видео начала смертельной давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина. На кадрах молодой человек на русском языке рассказывает о происходящем.
Начало смертельной давки в Сеуле. Видео © Telegram / Korea Light
"О боже! Мне кажется, это была плохая идея. Надо идти обратно. Может, выйдем? Нас тупо давят", — говорит он.
Заметно, что на узкой улице собралось очень много людей, которые буквально прижаты друг к другу. Они кричат и не понимают, что делать.
Напомним, трагедия произошла на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. Появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость, после чего люди ринулись в том направлении и оказались в западне. В числе погибших граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур.
Telegram / Korea Light