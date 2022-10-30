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30 октября, 09:43

"Нас тупо давят": Начало смертельной давки в Сеуле попало на видео

Опубликовано видео начала смертельной давки в Сеуле

В Сети опубликовано видео начала смертельной давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина. На кадрах молодой человек на русском языке рассказывает о происходящем.

Начало смертельной давки в Сеуле. Видео © Telegram / Korea Light

"О боже! Мне кажется, это была плохая идея. Надо идти обратно. Может, выйдем? Нас тупо давят", — говорит он.

Заметно, что на узкой улице собралось очень много людей, которые буквально прижаты друг к другу. Они кричат и не понимают, что делать.

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до четырёх

Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до четырёх

Напомним, трагедия произошла на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. Появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость, после чего люди ринулись в том направлении и оказались в западне. В числе погибших граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур.

Обложка ©

Telegram / Korea Light

Никита Осипов

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