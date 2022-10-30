"Нас тупо давят": Начало смертельной давки в Сеуле попало на видео

В Сети опубликовано видео начала смертельной давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина. На кадрах молодой человек на русском языке рассказывает о происходящем.

Начало смертельной давки в Сеуле. Видео © Telegram / Korea Light

"О боже! Мне кажется, это была плохая идея. Надо идти обратно. Может, выйдем? Нас тупо давят", — говорит он.

Заметно, что на узкой улице собралось очень много людей, которые буквально прижаты друг к другу. Они кричат и не понимают, что делать.