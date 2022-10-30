Посольство РФ: Среди пострадавших в результате атаки боевиков в Сомали нет россиян

Россиян среди пострадавших в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-шабаб" на здание Минобразования в Сомали нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Джибути и по совместительству в Могадишо.

"Что касается теракта, совершённого в центре Могадишо 29 октября, российских граждан среди пострадавших нет. По нашим последним данным, число жертв серии вчерашних взрывов возле Министерства образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали превысило 100", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также рассказали, что ситуация с безопасностью в стране остаётся напряжённой. И хотя внутриполитический климат в постэлекторальный период уже улучшился, уровень террористической угрозы в Сомали продолжает оставаться высоким. В посольстве допустили, что атаки могут повториться. В этой связи дипломатическое представительство настоятельно призывает россиян не совершать поездки в Сомали. При этом ситуация, происходящая в республике, внимательно отслеживается.