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Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 09:04
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В Херсонской и Запорожской областях вычислили 20 предполагаемых пособников ВСУ

Росгвардейцы выявили 20 подозреваемых в пособничестве ВСУ в новых регионах

Сотрудники Росгвардии выявили в Херсонской и Запорожской областях 20 предполагаемых пособников Вооружённых сил Украины, а также обнаружили пять схронов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили пять тайников и схронов", — говорится в сообщении.

Так, в ходе выполнения задачи по обеспечению безопасности и поддержке населения в Херсонской и Запорожской областях силовики изъяли 945 боеприпасов различного калибра и две радиостанции западного производства. В Росгвардии также рассказали, что подразделениям помогают жители регионов, сообщая о подозрительных лицах и опасных предметах.

Вместе с тем правоохранители выдали более 146 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости, которые получили более 20 тысяч человек. Соответствующие акции были проведены в 20 городах и посёлках Запорожской и Херсонской областей.

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Telegram / Росгвардия

Евгения Колесникова
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