В ЛНР раскрыли потери в живой силе и военной технике ВСУ за сутки

Вооружённые силы Украины понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий союзных войск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко.

"Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортёров, восемь единиц специальной автомобильной техники", — приводит его слова пресс-служба НМ республики в телеграм-канале.