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Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 08:53
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В ЛНР раскрыли потери в живой силе и военной технике ВСУ за сутки

НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 65 бойцов и девять бронетранспортёров

Вооружённые силы Украины понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий союзных войск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко.

"Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортёров, восемь единиц специальной автомобильной техники", — приводит его слова пресс-служба НМ республики в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось об успешном продвижении союзных войск в районе Соледара и Артёмовска в ДНР. ВСУ понесли огромные потери в живой силе и военной технике.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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