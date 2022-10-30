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30 октября, 08:51

Лавров: Россию тревожит желание Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США

Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения в связи с желанием Польши стать кандидатом на размещение американских ядерных бомб.

"Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у неё американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", — заявил министр в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.

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А ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты Америки решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Так, по некоторым данным, оружие должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.

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Wikipedia / Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire

Николь Вербер

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