Лавров: Россию тревожит желание Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США
Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения в связи с желанием Польши стать кандидатом на размещение американских ядерных бомб.
"Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у неё американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", — заявил министр в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.
А ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты Америки решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Так, по некоторым данным, оружие должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.
Wikipedia / Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire