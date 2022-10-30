Лавров: Россию тревожит желание Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США

"Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у неё американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", — заявил министр в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.