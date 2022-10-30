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30 октября, 08:27

Правительство расширило список недружественных стран

Правительство РФ добавило в список недружественных стран 11 Британских территорий

Правительство России дополнило список недружественных стран, включив в него ещё 11 Британских заморских территорий. Ранее в перечне находилось только три из них.

Речь идёт о территориях, которые поддержали санкции Великобритании против России.

"Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Острова Кайман, Фолклендские Острова, Монтсеррат, Острова Питкэрн, Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос", — указали в Правительстве РФ.

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Изначально в перечне было только три подконтрольные Британии территории: Ангилья, Британские Виргинские Острова и Гибралтар.

Ранее Лайф сообщал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели санкции против РФ.

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Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Илья Суриков

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