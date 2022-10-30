Правительство расширило список недружественных стран

Правительство России дополнило список недружественных стран, включив в него ещё 11 Британских заморских территорий. Ранее в перечне находилось только три из них.

Речь идёт о территориях, которые поддержали санкции Великобритании против России.

"Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Острова Кайман, Фолклендские Острова, Монтсеррат, Острова Питкэрн, Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос", — указали в Правительстве РФ.

Изначально в перечне было только три подконтрольные Британии территории: Ангилья, Британские Виргинские Острова и Гибралтар.