В Магнитогорске водитель без прав сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе

В Магнитогорске госпитализировали двух пенсионерок после того, как их сбил водитель автомобиля "Сузуки Гранд Витара" на пешеходном переходе. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

Машина наехала на двух пенсионерок на пешеходном переходе. Видео © VK / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Инцидент произошёл 29 октября в 11:40 по местному времени. Лишённый водительского удостоверения мужчина ехал на иномарке по проспекту Ленина со стороны улицы Бориса Ручьёва. При повороте он наехал на двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет.

"В результате ДТП две женщины 1957 и 1958 года рождения с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщили в ГИБДД.

Было решено отправить автомобиль на специальную стоянку. В отношении водителя правоохранители составили административный протокол за управление транспортом без разрешающего удостоверения. В качестве наказания мужчину арестовали на 15 суток.