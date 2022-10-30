Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом и штормовом ветре 30 октября

Москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в воскресенье в столичном регионе ожидаются ливни, мокрый снег и штормовой ветер.

"В течение сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде дождя, после 15 часов местами с мокрым снегом. Ветер плотный, западный, с разворотом на северо-западные ромбы 5–10 метров в секунду, в порывах до штормовых 17 метров в секунду", — сообщил он в телеграм-канале.

Днём погода ещё порадует жителей и гостей столицы 5–7 градусами тепла, однако уже к вечеру похолодает до +1. Вместе с тем будет расти и атмосферное давление, которое составит 736 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в столичном регионе продлили жёлтый уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты на сайте Гидрометцентра, предупреждение о ветре с порывами 15–20 метров в секунду будет действовать до 21:00 31 октября, а предупреждение о гололедице — с 19:00 воскресенья до 19:00 следующего дня.

Кстати, как рассказал Тишковец, минувшая ночь в Москве стала самой тёплой за более чем 70 лет. По его словам, это необычайно высокий температурный режим для середины осени и конца октября — на пару градусов теплее, чем в мае или сентябре.

"На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже плюс 9,7, а в самом центре Москвы — на метеостанции Балчуг — ночная температура составила ровно плюс 10 градусов", — указал синоптик.