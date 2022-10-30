Новый посол Украины сравнил помощь ФРГ Киеву с медленно передвигающимся спорткаром

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие власти могли бы сделать намного больше для Киева и "намного быстрее". Об этом он сказал в беседе с изданием Bild am Sonntag.

По мнению Макеева, Германия тратит слишком много времени на объяснение причин, по которым не может выполнить требования, вместо реальной помощи.

"Когда я смотрю на действия Германии, я иногда думаю: вот немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч", — сказал украинский посол.