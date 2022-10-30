Новый посол Украины сравнил помощь ФРГ Киеву с медленно передвигающимся спорткаром
Новый украинский посол Макеев обвинил Германию в слишком медленной помощи
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие власти могли бы сделать намного больше для Киева и "намного быстрее". Об этом он сказал в беседе с изданием Bild am Sonntag.
По мнению Макеева, Германия тратит слишком много времени на объяснение причин, по которым не может выполнить требования, вместо реальной помощи.
"Когда я смотрю на действия Германии, я иногда думаю: вот немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч", — сказал украинский посол.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Макеева послом в Берлине. Дипломат в течение длительного периода был политическим директором украинского МИДа, а после занимал пост спецпредставителя внешнеполитического ведомства по санкционной политике.
TASS / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka