В МИД КНР подтвердили визит Шольца в Китай 4 ноября

Планируется, что 4 ноября канцлер ФРГ проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Стоит отметить, что это будет первая личная встреча Шольца с китайским правительством после вступления в должность премьера.

Кстати, как писал Лайф ранее, Правительство Франции было раздражено известием о том, что Шольц планирует посетить Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В Париже считают, что было бы лучше, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Поднебесную вместе и желательно чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая.