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30 октября, 07:26

В МИД КНР подтвердили визит Шольца в Китай 4 ноября

В МИД Китая подтвердили, что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Пекин с рабочим визитом по приглашению главы правительства.

"По приглашению премьер-министра Госсовета Ли Кэцяна канцлер ФРГ Шольц 4 ноября посетит Китай с официальным визитом", — сообщил официальный представитель китайского министерства Ван Вэньбинь.

Планируется, что 4 ноября канцлер ФРГ проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Стоит отметить, что это будет первая личная встреча Шольца с китайским правительством после вступления в должность премьера.

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Кстати, как писал Лайф ранее, Правительство Франции было раздражено известием о том, что Шольц планирует посетить Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В Париже считают, что было бы лучше, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Поднебесную вместе и желательно чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая.

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ТАСС / DPA / Christophe Gateau

Николь Вербер

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