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30 октября, 07:19

Пелоси сообщила об улучшении состояния мужа и поблагодарила правоохранителей за работу

Супругу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Полу, который пострадал в результате нападения, уже лучше. Об этом сообщила сама политик в заявлении, опубликованном на её сайте.

"Излияние молитв и тёплых пожеланий от многих членов Конгресса является утешением для нашей семьи и помогает Полу прогрессировать в его выздоровлении. Его состояние продолжает улучшаться", — говорится в сообщении.

Пелоси поблагодарила правоохранителей и экстренные службы за быстрое реагирование. Политик также выразила признательность медикам, которые оказывают всю необходимую помощь её супругу.

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Напомним, что 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси. Они молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Светлана Оперук
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