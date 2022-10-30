Отношения России и Запада сейчас находятся в переломном моменте. Чтобы предотвратить трагическое будущее, президент США Джо Байден и европейские союзники должны урегулировать конфликт на Украине путём переговоров. Так считает обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.

Он указал, что более широкая война и ядерная конфронтация не входят ни в чьи политические или экономические интересы. Обозреватель призвал Штаты приступить к мирному разрешению кризиса.

"Вашингтон и его союзники также должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающейся бойне, и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности за пределами Украины", — указал Хью Де Сантис.

В качестве причины того, что США не спешат начать переговорный процесс, аналитик назвал ошибочную политику Джо Байдена, который делит все страны мира на демократии и автократии. Также одно из препятствий мирного урегулирования — это культура американской внешней политики, где Штаты сами себя определяют как нацию-искупителя.

"Они по-прежнему ожидают, что они будут устанавливать правила в мире, который становится всё более многополярным. В меняющемся мировом порядке, в котором Америка больше не доминирует, Соединённым Штатам необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как на Украине", — указал автор материала.

Он также добавил, что сейчас противостояние на Украине идёт на автопилоте и обе стороны в нём не могут отступить.