Боррель призвал Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к России с призывом изменить решение по поводу вывоза украинского зерна. По его мнению, государству следует всё обдумать и вновь договориться об участии в сделке.
"ЕС призывает Россию отменить своё решение", — написал он в "Твиттере".
Напомним, накануне, 29 октября, в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
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