Более 150 человек погибли и свыше 3000 пропали без вести: Что известно о давке в Сеуле

Празднование Хэллоуина обернулось трагедией для жителей и гостей Сеула в Южной Корее: в разгар праздника на одной из улиц началась ужасная давка, которая унесла жизни более 150 человек. Что на данный момент известно о жутком происшествии — в материале Лайфа.

Последствия давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Видео © Twitter / Ericssen

Как сообщали СМИ, всё произошло в районе Итхэвон в центре города. Толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где, по слухам, отдыхала некая k-pop-знаменитость. Изначально экстренные службы заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. По данным журналистов, у людей массово произошла остановка сердца, их пытались откачивать прямо на асфальте посреди улицы. Однако число жертв трагедии только росло. Так, менее чем через час стало известно о 120 погибших. А ещё через некоторое время это число увеличилось до 146 человек.

Последствия давки в центре Сеула. Фото © Getty Images / Chung Sung-Jun

По последним данным, жертвами чудовищной давки стали 153 человека, среди которых 22 иностранца из 13 стран, включая Китай, Иран, США. В результате трагедии погибло в том числе четыре россиянки, с их родственниками уже связались. Кроме того, власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей без вести после массовой давки.

Видео с места трагедии в Сеуле, где из-за давки погибло не менее 120 человек © Twitter / SprinterMonitor / younggyokim / sirajnoorani

Отметим, что это было первое за три года мероприятие в честь Хэллоуина в Сеуле после того, как в стране были сняты многие ограничения, связанные с CoViD-19.

Последствия давки в центре Сеула. Фото © Getty Images / Chung Sung-Jun