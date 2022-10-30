Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до четырёх

До четырёх человек увеличилось число граждан России, которые погибли в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Об этом Лайфу сообщил источник в посольстве.

Согласно его данным, о ещё одной погибшей россиянке стало известно, когда сотрудники Посольства РФ в Сеуле прибыли в морг. Как уточняется, девушки прибыли в столицу Южной Кореи из Санкт-Петербурга, Новокузнецка и других городов.