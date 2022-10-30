В Госдуме назвали страны, ответственные за срыв зерновой сделки
Депутат Госдумы Шеремет обвинил Украину, США и Британию в срыве зерновой сделки
В срыве зерновой сделки виноваты власти Украины, США и Великобритании, они заранее спланировали атаку на корабли в Севастопольской бухте. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
"За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Чёрном море, была спланированной провокацией", — сказал он.
Депутат назвал зерновую сделку ярким примером того, что "нельзя договориться с террористами и их спонсорами". По его словам, сегодня Западом управляют лжецы и трусы, о чём и говорит срыв договорённости. В рамках продовольственной сделки основная часть украинского зерна предназначалась Европе. А США и Великобритании выгоден её срыв, ведь тогда получится ввергнуть страны ЕС в ещё больший кризис. Россия же готова предоставить зерно и удобрения бедным странам, которые действительно нуждаются в этом, подчеркнул депутат.
Как ранее писал Лайф, американского лидера Джо Байдена возмутило решение России приостановить зерновую сделку. По его мнению, у Москвы не было причин поступать так. А украинский президент Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 за приостановку участия в зерновой сделке.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
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