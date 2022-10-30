В России за сутки выявили 6803 случая заболевания коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 6803 новых случая коронавируса, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Госпитализировано за это время 611 человек, что на 54,1% меньше по сравнению с предыдущим днём. Также на 21,9% за день сократилось количество выздоровевших пациентов — до 9008 человек. Кроме того, за сутки констатировали 75 смертей.

Всего же с начала пандемии коронавируса заболело 21 423 725 человек, выздоровело — 20 796 124 и умерло — 390 104.