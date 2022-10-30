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Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 08:58
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La Repubblica: Италия передала Украине до 30 артиллерийских установок

Италия по решению правительства передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Эта мера поддержки входит в пятый пакет военной помощи Киеву, сообщает газета la Repubblica.

"Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжёлое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей", — пишет издание.

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По данным газеты, ранее Италия отправляла Украине бронетранспортёры M113, шесть тяжёлых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS. Это лишь часть вооружения, полные списки держат в секрете. Известно, что итальянские бронеавтомобили Lince используются штурмовыми подразделениями в Херсонской и Запорожской областях.

Как пишет издание, сейчас новому Правительству Италии во главе с Джорджей Мелони нужно определиться, продолжат ли они линию предыдущего руководства. Ведь поставки военной помощи Украине, инициированные экс-премьером Италии Марио Драги, укрепили политическую позицию предыдущего правительства.

Ранее новый министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о том, что в условиях мирового экономического кризиса итальянцев ждут сложные времена.

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Илья Суриков
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