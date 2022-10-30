Энергодар оказался обесточен из-за атаки со стороны Украины

Вооружённые силы Украины нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и линиям электропередачи города Энергодара. Об этом в телеграм-канале сообщил глава местной администрации Александр Волга. Из-за атак ВСУ город оказался обесточен.

"Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем", — написал Волга.