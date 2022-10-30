Энергодар оказался обесточен из-за атаки со стороны Украины
Вооружённые силы Украины нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и линиям электропередачи города Энергодара. Об этом в телеграм-канале сообщил глава местной администрации Александр Волга. Из-за атак ВСУ город оказался обесточен.
"Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем", — написал Волга.
Ранее Лайф сообщал о том, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадал технический парк коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре. До этого украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса" в Энергодаре. Там проживали сотрудники "Росэнергоатома", но в момент прилёта их в здании не было. Ещё раньше Энергодар оказался полностью обесточен из-за удара по подстанции "Луч", который нанесли Вооружённые силы Украины из американской РСЗО HIMARS.
Getty Images / Ashley Cooper