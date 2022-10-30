Bloomberg: Рост экспорта молокоотсосов в Россию вызвал опасения у Евросоюза

Рост ввоза бытовой техники, в частности молокоотсосов, в Россию по параллельному импорту из Армении и Казахстана вызывает серьёзное беспокойство у Евросоюза. Еврочиновники считают, что некоторые запчасти электроники Москва якобы может использовать "в военных целях", пишет Bloomberg.

Агентство в том числе приводит данные статистической службы Eurostat. Так, согласно подсчёту аналитиков, за первые восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

Параллельно с этим в первую половину текущего года спрос на европейские молокоотсосы в Казахстане вырос аж на 633% с учётом снижения рождаемости в стране на 8,4%. Кроме того, с января по август Астана закупила холодильников на 21,4 миллиона долларов, что более чем в три раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В то же время Правительство Казахстана сообщило о резком увеличении экспорта бытовой техники в РФ.