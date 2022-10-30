Основой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков рассказал, что может стать основой для переговоров Путина и Байдена. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Желание США прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединённых Штатов вернуться к состоянию на декабрь – январь и задаться вопросом: "То, что предлагают русские, может, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит всё-таки с ними сесть за стол переговоров?" — сказал представитель Кремля.