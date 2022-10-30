Песков рассказал, что может стать основой для переговоров Путина и Байдена
Песков: Для переговоров Путина и Байдена необходимо желание США прислушаться к России
Основой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков рассказал, что может стать основой для переговоров Путина и Байдена. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Желание США прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединённых Штатов вернуться к состоянию на декабрь – январь и задаться вопросом: "То, что предлагают русские, может, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит всё-таки с ними сесть за стол переговоров?" — сказал представитель Кремля.
При этом Песков уточнил, что речь идёт о проектах документов по гарантиям безопасности, которые российская сторона передала в Брюссель и Вашингтон ещё в декабре 2021 года. Напомним, в них, в частности, говорится о прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от размещения новых баз на их территориях, а также вывозе из ЕС американского ядерного оружия.
Ранее Лайф сообщал, что Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали. Что касается Путина, то он уже заявлял, что вопрос о его поездке на саммит "Большой двадцатки" окончательно не решён. Российский лидер добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.