Очевидица объяснила Лайфу, что привело к смертельной давке в Сеуле

Очевидица Александра рассказала Лайфу о трагедии, которая накануне произошла в Сеуле, где в результате давки погибло более 150 человек. По словам россиянки, которая переехала в столицу Южной Кореи ещё в 2020 году, всё случилось не из-за концерта и популярного артиста, к которому пыталась приблизиться толпа, — дело в размерах самой улицы, которая оказалась крайне узкой для такого потока людей.

"Про то, что давка началась из-за артиста, — это не точная информация. Друзья рассказали, что через маленькую улочку, которая всего лишь четыре метра в ширину, люди пытались выйти на главную улицу. Но людей было так много, что они начали падать, а сверху всё ещё наваливались люди", — поделилась девушка.

Некоторые начали призывать толпу повернуть назад, однако из-за громкой музыки из местных баров и кафе практически ничего не было слышно. В итоге люди продолжали двигаться, буквально затаптывая тех, кто был впереди. Александра проходила мимо, когда службы спасения пытались вытащить людей.

"Не было понятно, что именно произошло. Думали, пожар. В эту ночь очень плохо ловила связь и Интернет, мы долго не знали, что произошло. <...> Многие друзья не отвечали, так как не работала связь. Было страшно", — добавила она.

По словам её друга-корейца, который находился в толпе, всех начали класть на асфальт, проверять пульс и оказывать неотложную помощь. Причём помочь старались как медики, так и обычные люди, в том числе и приятель Александры. Из-за произошедшего теперь парень чувствует себя не очень хорошо, отметила россиянка. По её словам, вообще многие находятся в большом шоке.

Девушка также рассказала, что перед праздником выпускалось множество предупреждений о гуляньях, в частности власти призывали не брать у незнакомцев различные предметы и угощения, особенно конфеты, поскольку в них могут содержаться наркотики. Однако даже сообщения СМИ и призывы властей не смогли уберечь десятки погибших от ужасной участи.

"Получилась смертельная давка. <...> Никто такого не ожидал. Это первый праздник Хэллоуина после того, как были сняты строгие ковидные ограничения", — подчеркнула наша собеседница.

Другому россиянину, который проживает в Сеуле несколько месяцев, тоже повезло не оказаться в самой гуще событий. По словам Сергея, он ушёл оттуда за 45 минут до трагедии, однако попал в толпу на соседней улице. Его компанию тоже зажал встречный поток людей, но им каким-то образом удалось "вынырнуть" и перебежать дорогу.

"В давке я вспомнил инструкцию, как надо себя вести, прочитал после трагедии на стадионе в Малайзии, почитайте, это может спасти вам жизнь", — добавил собеседник.