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30 октября, 10:47

Франция не согласилась с обвинениями России в адрес Британии

В МИД Франции заявили, что обвинения России в адрес Британии "не имеют оснований"

Россия обвиняет Великобританию в подготовке атак на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, не имея "никаких оснований". Париж расценивает заявления российской стороны как бездоказательные, сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

"Обвинения, выдвинутые Россией против Соединённого Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", — говорится в заявлении французского МИД.

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Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил накануне, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства. При этом в британском Минобороны отвергают все обвинения. Лондон утверждает, что выдвинутая Москвой версия якобы является "выдуманной историей".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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