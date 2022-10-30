Главком ВМФ Евменов: В России проводятся испытания новой стратегической атомной подлодки

В России проходят испытания новой атомной ракетной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов". Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в ходе поздравления подчинённых с 326-й годовщиной создания российского регулярного флота и Днём моряка-надводника.

Вместе с тем успешно завершила испытания дизель-электрическая подлодка "Уфа", которая предназначена для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. По данным ведомства, уже в следующем месяце она войдёт в состав ВМФ России. Евменов также рассказал, что сейчас отряд кораблей Балтийского флота выполняет задачи военно-морского присутствия в Средиземном море, а в Индийском океане находится отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.