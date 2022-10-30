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30 октября, 10:22

Главком ВМФ Евменов: В России проводятся испытания новой стратегической атомной подлодки

В России проходят испытания новой атомной ракетной подлодки стратегического назначения "Генералиссимус Суворов". Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в ходе поздравления подчинённых с 326-й годовщиной создания российского регулярного флота и Днём моряка-надводника.

"Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", построенный на предприятии "Севмаш" в городе Северодвинске", — приводит его слова в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

Вместе с тем успешно завершила испытания дизель-электрическая подлодка "Уфа", которая предназначена для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. По данным ведомства, уже в следующем месяце она войдёт в состав ВМФ России. Евменов также рассказал, что сейчас отряд кораблей Балтийского флота выполняет задачи военно-морского присутствия в Средиземном море, а в Индийском океане находится отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

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Ранее сообщалось, что подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот. С возвращением в родную гавань моряков поздравил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков.

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ТАСС / Лев Федосеев

Светлана Оперук

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