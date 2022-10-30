В Адыгее разбился мотодельтаплан, два человека погибли

Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Адыгее. Об этом сообщили Лайфу в МЧС. По данным ведомства, всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам сегодня в 11:10 (совпадает с мск).

Работа экстренных служб рядом с местом падения мотодельтаплана в Адыгее. Фото © МЧС РФ

На место инцидента тут же отправились оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Экстренные службы выяснили, что при падении транспортное средство загорелось. Установлено, что погибшими являются пилот 1974 года рождения и пассажирка 1979 года рождения. На фото с места инцидента видно, что мотодельтаплан разбился в районе лесистой местности.