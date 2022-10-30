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30 октября, 10:11

В Адыгее разбился мотодельтаплан, два человека погибли

<p>Фото с места падения мотодельтаплана в Адыгее. Обложка © МЧС РФ</p>

Фото с места падения мотодельтаплана в Адыгее. Обложка © МЧС РФ

Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Адыгее. Об этом сообщили Лайфу в МЧС. По данным ведомства, всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам сегодня в 11:10 (совпадает с мск).

Работа экстренных служб рядом с местом падения мотодельтаплана в Адыгее. Фото © МЧС РФ

Работа экстренных служб рядом с местом падения мотодельтаплана в Адыгее. Фото © МЧС РФ

На место инцидента тут же отправились оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Экстренные службы выяснили, что при падении транспортное средство загорелось. Установлено, что погибшими являются пилот 1974 года рождения и пассажирка 1979 года рождения. На фото с места инцидента видно, что мотодельтаплан разбился в районе лесистой местности.

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Ранее Лайф писал, что на итальянской Сицилии на вулкан Этна упал пожарный самолёт. Он занимался тушением возгорания в районе соседнего города Катания.

Никита Осипов

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