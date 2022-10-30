Немцы окрестили психом нового посла Украины за требования военной помощи

Немецкие пользователи соцсети "Твиттер" разозлились из-за заявления нового посла Украины в Германии Алексея Макеева с требованием ускорить поставки оружия и расширить их за счёт танков и боевых машин пехоты. При попытках убедить Берлин сделать это дипломат использовал много метафор, в том числе сравнив ФРГ с медленным спорткаром и отметив, что из животных он больше всего любит "леопардов и куриц".

Однако пользователям юмор Макеева не понравился. В частности, они прозвали дипломата "следующим психом", сравнив его с предшественником Андреем Мельником. Кто-то спросил, есть ли в Киеве профессиональные дипломаты, а если украинская политика такая же плохая, как и шутки, то будущее этой страны выглядит довольно мрачным. А другой пользователь поинтересовался, кем является новый посол, любителем животных или разжигателем войны. Другие, кстати, тоже подметили, что Украина, по всей видимости, не знает слова "мир".

"Ну, даже в зоопарке я не могу просто взять животных, которые мне нравятся; они не то чтобы очень ко мне хотят, а и зоопарк вряд ли доверит их мне. Но можно смотреть на них снова и снова. Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии никогда", — подчеркнул один из комментаторов.