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30 октября, 09:49

Экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев умер после тяжёлой болезни

<p>Михаил Машковцев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vsolodovbrief/1828" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Солодов</a></p>

Михаил Машковцев. Обложка © Telegram / Владимир Солодов

Бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной тяжёлой болезни. О печальном известии сообщил нынешний глава региона Владимир Солодов в телеграм-канале.

Он отметил, что экс-губернатор был человеком твёрдых убеждений и многие годы отстаивал интересы дальневосточников, ведя активную общественно-политическую деятельность. Тем самым Машковцев внёс огромный вклад в развитие Камчатки.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в памяти тех, кто знал и любил его", — отметил Солодов, выражая соболезнования в связи со смертью политика.

Михаил Машковцев родился 1 января 1947 года в Минске. Его политическая карьера стартовала в 90-е, в то время он стал вторым секретарём Петропавловского горкома КПСС, а также был избран депутатом городского совета. В декабре 2000 года Машковцева избрали губернатором Камчатки, в мае 2007 года он подал в отставку по собственному желанию.

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