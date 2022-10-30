Новый смартфон от Xiaomi можно будет зарядить в рекордные сроки

Новый смартфон Redmi Note 12 китайской компании Xiaomi будет заряжаться до 100% за рекордные девять минут. В компании заявили, что главным отличием новой модели будет поддержка быстрой зарядки HyperCharge с мощностью 210 ватт, пишет The Verge.

"Положите телефон на зарядку и прыгайте в душ, и батарея телефона, скорее всего, будет полностью заряжена, прежде чем вы успеете вытереться полотенцем", — утверждает издание.

Все модели смартфонов новой линейки имеют 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и разрешением 1080p, разъём для наушников 3,5 мм, боковой датчик отпечатков пальцев, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 2,8 и 200 мегапикселей.

Новый Redmi Note 12 Discovery Edition будет стоить 2399 юаней (примерно 20,4 тысячи рублей).