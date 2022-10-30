"Бандеровцы сошли с ума": Поляки резко отреагировали на слова главы офиса Зеленского о зерновой сделке
Читатели Interia осудили заявления Ермака о срыве Россией зерновой сделки
Читатели польского издания Interia раскритиковали недавнее заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который сказал, что Россия якобы сама совершила атаки в Севастопольской бухте, чтобы выйти из зерновой сделки.
"Бандеровцы, наверное, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом — что атаковали Крымский мост, а теперь говорят, что русские обстреляли свой же Черноморский флот, что за бред. Украинцы оскорбляют интеллект думающих людей", — написал один из читателей.
"Да-да, это была атака России на собственные корабли", — иронизирует другой.
"Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Ну хватит уже", — написал ещё один пользователь.
"Сколько ещё мы будем распространять украинскую ложь? Они беззастенчиво заявляют, что русские нападают на самих себя", — указал другой комментатор.
Ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
ТАСС / Пётр Сивков