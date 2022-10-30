Фигуристка Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при РФ в Сочи
Серебряная призёрка Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе этапа Гран-при России в Сочи. Об этом говорится в заявочном листе соревнований.
Также в заявке россиянки значатся тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — двойной аксель и тройной лутц. В короткой программе на втором этапе Трусова получила 70,20 балла. По итогам первого дня соревнований фигуристка занимает второе место, уступив первое Аделии Петросян.
Ранее Лайф писал, что Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.
ТАСС / Сергей Бобылев