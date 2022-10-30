НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 октября, 11:09

Фигуристка Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при РФ в Сочи

Серебряная призёрка Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе этапа Гран-при России в Сочи. Об этом говорится в заявочном листе соревнований.

Также в заявке россиянки значатся тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — двойной аксель и тройной лутц. В короткой программе на втором этапе Трусова получила 70,20 балла. По итогам первого дня соревнований фигуристка занимает второе место, уступив первое Аделии Петросян.

Фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России

Фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России

Ранее Лайф писал, что Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров