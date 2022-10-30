В США разработали свитер-невидимку

В США разработали свитер, который позволяет сделать его владельца незаметным для системы распознавания лиц. Это происходит благодаря специальному размытому изображению, нанесённому на вещь. Об этом сообщили на сайте Университета Мэриленда.

Американские учёные создали свитер, скрывающий от системы распознавания лиц. Видео © The University of Maryland

"Этот стильный пуловер — отличный способ согреться этой зимой, будь то в офисе или в дороге. Он имеет непромокаемую подкладку из микрофлиса, современную посадку и рисунки, которые позволяют избежать обнаружения наиболее распространённых детекторов объектов", — указали в учреждении.

Чтобы создать изображение для свитера, инженеры смоделировали атаки на нейросеть. После этого они создали универсальный шаблон из большого количества обучающих изображений, которые содержат объект для распознавания. В итоге системы распознавания попросту "не видят" человека в свитере, поскольку им поступает ложный визуальный сигнал об объекте.