Минобороны РФ показало уничтожение диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре

Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных.

Вооружённые силы России уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре. Видео © Минобороны РФ

Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ попали в объектив камеры с тепловизором. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, военные попытались пересечь Днепр на легкомоторных лодках, в результате их судно было уничтожено.