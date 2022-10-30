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30 октября, 13:42

Минобороны РФ показало уничтожение диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре

Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных.

Вооружённые силы России уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре. Видео © Минобороны РФ

Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ попали в объектив камеры с тепловизором. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, военные попытались пересечь Днепр на легкомоторных лодках, в результате их судно было уничтожено.

Российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили узел связи военных Украины в районе населённого пункта Беляевка в Херсонской области.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николь Вербер

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