Минобороны РФ показало уничтожение диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре
Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных.
Вооружённые силы России уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре. Видео © Минобороны РФ
Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ попали в объектив камеры с тепловизором. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, военные попытались пересечь Днепр на легкомоторных лодках, в результате их судно было уничтожено.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили узел связи военных Украины в районе населённого пункта Беляевка в Херсонской области.
Минобороны РФ