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Опубликовано 30 октября 2022, 11:58
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ВС России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова

Российская армия ударила по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, расположенному в районе Очакова в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили узел связи ВСУ в районе населённого пункта Беляевка в Херсонской области. Кроме того, в ходе выполнения задач СВО ликвидирован склад боеприпасов в районе Купянска в Харьковской области, уничтожено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.

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Кстати, ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. По данным Минобороны РФ, штурмовые отряды российских войск продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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