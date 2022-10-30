ВС России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова

Российская армия ударила по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, расположенному в районе Очакова в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили узел связи ВСУ в районе населённого пункта Беляевка в Херсонской области. Кроме того, в ходе выполнения задач СВО ликвидирован склад боеприпасов в районе Купянска в Харьковской области, уничтожено 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.