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30 октября, 11:47

ВС РФ вышли на окраины посёлка Павловка в ДНР

Российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", — сказал он.

Конашенков отметил, что штурмовые отряды российских войск продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР. В результате боевых столкновений вблизи этого населённого пункта было уничтожено более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

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Ранее Лайф сообщал об успешном продвижении союзных войск в районе Соледара и Артёмовска в ДНР. Подразделения противника понесли огромные потери как в живой силе, так и в военной технике.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова

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