ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 11:47
3929

ВС РФ вышли на окраины посёлка Павловка в ДНР

Российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", — сказал он.

Конашенков отметил, что штурмовые отряды российских войск продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР. В результате боевых столкновений вблизи этого населённого пункта было уничтожено более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

В США потребовали от властей принудить Украину пойти на переговоры
В США потребовали от властей принудить Украину пойти на переговоры

Ранее Лайф сообщал об успешном продвижении союзных войск в районе Соледара и Артёмовска в ДНР. Подразделения противника понесли огромные потери как в живой силе, так и в военной технике.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar