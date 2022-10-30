ВС РФ вышли на окраины посёлка Павловка в ДНР

Российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", — сказал он.

Конашенков отметил, что штурмовые отряды российских войск продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР. В результате боевых столкновений вблизи этого населённого пункта было уничтожено более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.