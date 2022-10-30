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30 октября, 11:46

Украинские силовики трижды за сутки обстреляли Энергодар и ЗАЭС

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодара и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено десять снарядов", — сказал он.

Причём эти провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы со стороны Киева продолжаются, несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ. Украинские военные вели обстрелы из района населённого пункта Новокиевка Днепропетровской области. Российская артиллерия подавила противника во время контрбатарейной борьбы. В настоящий момент радиационная обстановка на электростанции остаётся в норме, пояснил Конашенков.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированном обстреле перед попыткой высадки десанта ВСУ вблизи ЗАЭС. В результате украинские войска потеряли бойцов и плавательные средства.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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