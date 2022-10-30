Дерматолог Баллирано объяснила, почему косметика с коллагеном на самом деле не работает

Производители различных кремов и масок с коллагеном обещают вернуть коже эластичность и упругость, разгладить морщины и в целом омолодить лицо. Однако на деле же эффективность продукции, которая так популярна среди дам после тридцати, весьма и весьма сомнительна. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Баллирано.

Она отметила, что коллаген является структурной частью кожи, именно из него формируется своего рода каркас, на основе которого построены наш скелет и мускулатура. В коже коллаген отвечает за эластичность, упругость и обновление клеток. По словам медика, где-то после 30–35 лет выработка данного белка снижается. Из-за этого на коже появляются морщины, она теряет тонус, становится сухой. При этом компенсировать недостаток естественного коллагена с помощью "чудо-кремов и масок", к сожалению, не удастся. Всё дело в том, что у данного белка слишком большие молекулы, поэтому он не сможет проникнуть в кожу и просто останется на поверхности.

"Нужно понимать, что молекула коллагена — это белок и, конечно, чужеродный белок по закону природы не может проникнуть через кожу трансдермально. Поэтому при нанесении крема, маски с коллагеном мы получим исключительно внешне увлажняющий эффект. Коллаген увлажнит, создаст плёнку, поэтому будет визуально натянута кожа, но когда смоете крем, результата этого не увидите", — пояснила наша собеседница.

Вместе с тем Баллирано подчеркнула, что уповать на 100-процентную эффективность пищевых добавок, в составе которых есть коллаген, конечно же, не стоит. Здесь следует учитывать тот факт, что любые белки при поступлении внутрь организма перевариваются нашими пищеварительными ферментами. По словам дерматолога, единственный способ насытить организм коллагеном — это доставка аминокислот внутрь. Речь идёт о мезотерапии, биоревитализации и не только.

"В домашних условиях это микронидлинг, такой ролик с иголочками. Наносим сыворотку с аминокислотами, пептидами, витаминами. Также эффективен игольчатый RF, когда прямо вкалывают иголки в кожу, подаётся высокочастотный ток, тоже стимулирует фибробласты", — резюмировала врач.