НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 октября, 11:39

Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Москва продолжит отстаивать свои интересы, потому что не может быть "чьим-то вассалом". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы можем в чём-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы", — подчеркнул представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В Кремле заявили, что контакты Путина и Эрдогана пока не планируются

В Кремле заявили, что контакты Путина и Эрдогана пока не планируются

Ранее Песков заявил, что для переговоров Путина и Байдена необходимо желание США прислушаться к России. Он уточнил, что речь идёт о проектах документов по гарантиям безопасности, которые российская сторона передала в Брюссель и Вашингтон ещё в декабре 2021 года.

Обложка ©

ТАСС / Максим Чурусов

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров