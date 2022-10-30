Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы

"Мы можем в чём-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы", — подчеркнул представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".