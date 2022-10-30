Президент Ливана Мишель Аун на день раньше срока покинул рабочий дворец

Президент Ливана Мишель Аун отправил в отставку правительство страны и покинул президентский дворец на день раньше истечения срока полномочий главы государства. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

Также известно, что Аун не оставил преемника на посту.

"Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", — заявил Аун сторонникам.

Известно, что Аун подписал указ об отставке правительства из-за того, что так и не была достигнута договорённость по формированию нового кабинета министров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В ходе осенних выборов президента в Парламенте Ливана ни один из кандидатов не заручился для победы поддержкой большинства депутатов.