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30 октября, 11:32

Президент Ливана Мишель Аун на день раньше срока покинул рабочий дворец

Президент Ливана Мишель Аун отправил в отставку правительство страны и покинул президентский дворец на день раньше истечения срока полномочий главы государства. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

Также известно, что Аун не оставил преемника на посту.

"Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", — заявил Аун сторонникам.

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Известно, что Аун подписал указ об отставке правительства из-за того, что так и не была достигнута договорённость по формированию нового кабинета министров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В ходе осенних выборов президента в Парламенте Ливана ни один из кандидатов не заручился для победы поддержкой большинства депутатов.

В начале октября сообщалось о том, что министр обороны Израиля Бени Ганц дал указание военным структурам приготовиться к росту напряжённости на северном направлении, на границе с Ливаном.

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Getty Images / Drew Angerer

Илья Суриков

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