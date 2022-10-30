Глава Госсовета Крыма Константинов: Крымский мост ремонтируют с опережением графика
Движение по автомобильной части Крымского моста могут запустить к Новому году, работы по её восстановлению идут с опережением графика. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Соловьёв Live". По его словам, на объекте работает около 400 человек.
"Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта повреждённая нитка начнёт работу даже раньше, чем декларировалось", — отметил Константинов.
Ранее в Минтрансе заявили о том, что движение грузовиков по Крымскому мосту после ремонта будет запущено не раньше 1 декабря 2022 года.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Тем временем по мосту началось движение автобусов, легкового транспорта, пригородных поездов и поездов дальнего следования. Для ремонта разрушенных пролётов уже доставили все необходимые металлоконструкции.
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ТАСС / AP Photo