Глава Госсовета Крыма Константинов: Крымский мост ремонтируют с опережением графика

Движение по автомобильной части Крымского моста могут запустить к Новому году, работы по её восстановлению идут с опережением графика. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Соловьёв Live". По его словам, на объекте работает около 400 человек.

"Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта повреждённая нитка начнёт работу даже раньше, чем декларировалось", — отметил Константинов.