Глава МАГАТЭ исключил привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в ходе переговоров по безопасной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции, однако добавил, что в настоящее время они ещё продолжаются и окончательное решение пока не принято.
Кроме того, Гросси добавил, что заявлял о срочности этого вопроса в ходе заседания Совета безопасности ООН. При этом он назвал маловероятным привлечение миротворцев всемирной организации на объект.
"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, что это маловероятно, и по этой причине я ещё и считаю, что пространство [для действий], которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", — сказал он в интервью итальянскому информагентству Nova.
Ранее Лайф писал, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на закрытом заседании Совбеза всемирной организации проинформировал членов СБ о ситуации на Запорожской АЭС. Как отмечал постпред при ООН Василий Небензя, российская сторона предупредила его о том, что Киев способен создать "грязную бомбу" не только на тех объектах, на которые собираются попасть эксперты МАГАТЭ.
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ТАСС / Сергей Мальгавко