Глава МАГАТЭ исключил привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в ходе переговоров по безопасной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции, однако добавил, что в настоящее время они ещё продолжаются и окончательное решение пока не принято.

Кроме того, Гросси добавил, что заявлял о срочности этого вопроса в ходе заседания Совета безопасности ООН. При этом он назвал маловероятным привлечение миротворцев всемирной организации на объект.

"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, что это маловероятно, и по этой причине я ещё и считаю, что пространство [для действий], которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", — сказал он в интервью итальянскому информагентству Nova.