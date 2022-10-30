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30 октября, 11:20

Глава МАГАТЭ исключил привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в ходе переговоров по безопасной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции, однако добавил, что в настоящее время они ещё продолжаются и окончательное решение пока не принято.

Кроме того, Гросси добавил, что заявлял о срочности этого вопроса в ходе заседания Совета безопасности ООН. При этом он назвал маловероятным привлечение миротворцев всемирной организации на объект.

"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, что это маловероятно, и по этой причине я ещё и считаю, что пространство [для действий], которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", — сказал он в интервью итальянскому информагентству Nova.

МАГАТЭ увеличит число экспертов на объектах Украины

МАГАТЭ увеличит число экспертов на объектах Украины

Ранее Лайф писал, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на закрытом заседании Совбеза всемирной организации проинформировал членов СБ о ситуации на Запорожской АЭС. Как отмечал постпред при ООН Василий Небензя, российская сторона предупредила его о том, что Киев способен создать "грязную бомбу" не только на тех объектах, на которые собираются попасть эксперты МАГАТЭ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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