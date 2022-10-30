Лавров: США стремятся деиндустриализировать европейскую экономику

Соединённые Штаты Америки стремятся деиндустриализировать европейскую экономику. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", которое размещено на сайте министерства.

"Растёт число экономистов не только у нас, но и на Западе, которые приходят к выводу, что цель Соединённых Штатов — полностью обескровить и деиндустриализировать европейскую экономику", — подчеркнул он.

Лавров добавил, что Германия перемещает своё производство в США с "вытекающими последствиями" для долгосрочной конкурентоспособности ЕС. Министр также отметил, что Америка хочет ослабить европейские страны в военном вопросе. Лавров пояснил, что Вашингтон держит государства в напряжении и требует поставлять Украине оружие, причём в то же время занимает оборонные склады Евросоюза собственными поставками.