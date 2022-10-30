Лавров: США стремятся деиндустриализировать европейскую экономику
Соединённые Штаты Америки стремятся деиндустриализировать европейскую экономику. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", которое размещено на сайте министерства.
"Растёт число экономистов не только у нас, но и на Западе, которые приходят к выводу, что цель Соединённых Штатов — полностью обескровить и деиндустриализировать европейскую экономику", — подчеркнул он.
Лавров добавил, что Германия перемещает своё производство в США с "вытекающими последствиями" для долгосрочной конкурентоспособности ЕС. Министр также отметил, что Америка хочет ослабить европейские страны в военном вопросе. Лавров пояснил, что Вашингтон держит государства в напряжении и требует поставлять Украине оружие, причём в то же время занимает оборонные склады Евросоюза собственными поставками.
Ранее Лавров заявил, что готовность Путина к переговорам с Украиной остаётся неизменной. Министр подчеркнул, что российская сторона всегда выслушает предложения Запада для снижения эскалации конфликта.
ТАСС / Владимир Гердо