Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом

Нынешняя политическая ситуация, которая сложилась вокруг Украины, схожа с Карибским кризисом, ведь и сегодня создаются непосредственные угрозы РФ прямо на границах нашей страны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", опубликованном на сайте министерства.

"Как в 1962 году, так и сейчас речь идёт о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже ещё ближе, чем "Юпитеры" (ракеты средней дальности. — Прим. Лайфа), расположенные в Турции. Идёт военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений", — сказал он.

При этом ситуации отличаются тем, что в 1962 году советский лидер Никита Хрущёв и тогдашний президент США Джон Кеннеди проявили ответственность и мудрость, чего сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов Москва не видит. И тому есть множество примеров. Лавров упомянул разрушенный шанс на переговоры, который только появился в конце марта в Стамбуле.

Сейчас, продолжил Лавров, на полном серьёзе появляются разговоры о необходимости укрепления ядерных возможностей НАТО в дополнение к пяти странам, которые уже имеют на своей территории американское тактическое ядерное оружие. Хочет установить такие бомбы и Польша. Это, подчеркнул министр, очень тревожит. Вместе с тем Соединённые Штаты, НАТО и Евросоюз продолжают вторить о необходимости нанести России поражение на поле боя. За этим стоит не что иное, как неспособность Вашингтона отказаться от желания править "всем и вся".