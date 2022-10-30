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30 октября, 11:40

Российские военные уничтожили в Запорожье быстроходный катер диверсантов ВСУ

Российские войска уничтожили украинский быстроходный катер, когда Вооружённые силы Украины пытались высадить диверсионно-разведывательную группу, чтобы проникнуть в Энергодар. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Власти Запорожья назвали два основных направления для наступления ВСУ

Власти Запорожья назвали два основных направления для наступления ВСУ

"При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", — сказал он.

Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий союзных войск.

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Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков

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