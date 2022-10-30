Российские военные уничтожили в Запорожье быстроходный катер диверсантов ВСУ

Российские войска уничтожили украинский быстроходный катер, когда Вооружённые силы Украины пытались высадить диверсионно-разведывательную группу, чтобы проникнуть в Энергодар. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", — сказал он.