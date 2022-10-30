Песков: США после речи Путина на "Валдае" должны увидеть, где проходят красные линии РФ
США после выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" должны увидеть, где проходят красные линии РФ и почему они образовались. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
При этом представитель Кремля назвал ожидаемыми заявления Вашингтона о том, что в речи Путина якобы не прозвучало ничего нового. По его словам, американские политики явно не могли напрямую сказать: "Вау, какой великий Путин", однако они наверняка будут раз за разом перечитывать и анализировать выступление российского лидера.
"По крайней мере, они понимают, таким образом, наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии и почему они образовались", — указал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Кроме того, он считает, что необходимо и дальше доносить до США позицию России, особенно так, как в своём выступлении сделал президент, ведь "с первого раза до них не доходит".
"Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", — заявил представитель Кремля.
Кстати, ранее Лайф писал, что выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" войдёт в золотую десятку его речей. Напомним, тема XIX заседания звучала как "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин выступил на ней с объёмной речью, а после ответил на вопросы участников. Глава государства затронул множество тем, главные из них — планы Генштаба по СВО, отношения с Китаем, западные санкции. Президент также успел рассказать анекдот.
ТАСС / Сергей Карпухин