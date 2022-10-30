Песков: США после речи Путина на "Валдае" должны увидеть, где проходят красные линии РФ

США после выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" должны увидеть, где проходят красные линии РФ и почему они образовались. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля назвал ожидаемыми заявления Вашингтона о том, что в речи Путина якобы не прозвучало ничего нового. По его словам, американские политики явно не могли напрямую сказать: "Вау, какой великий Путин", однако они наверняка будут раз за разом перечитывать и анализировать выступление российского лидера.

"По крайней мере, они понимают, таким образом, наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии и почему они образовались", — указал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Кроме того, он считает, что необходимо и дальше доносить до США позицию России, особенно так, как в своём выступлении сделал президент, ведь "с первого раза до них не доходит".