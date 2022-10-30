Российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские военные за сутки уничтожили более 50 военнослужащих Украины и один танк противника. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — сказал он.

Кроме 50 бойцов ВСУ и одного танка, российские войска также ликвидировали две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр, уточнил Конашенков.