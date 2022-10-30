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Опубликовано 30 октября 2022, 11:50

Российские военные ликвидировали до 250 украинских бойцов на Купянском направлении

ВС РФ ликвидировали до 250 украинских бойцов на Купянском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра и восемь автомобилей", — уточнил он.

По словам Конашенкова, на данном направлении две батальонные тактические группы украинских военных с иностранными наёмниками семь раз наступали на позиции ВС РФ. Это происходило вблизи населённых пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое под Харьковом. Однако атаки противника оказались безуспешными. Подразделения украинских военных удалось отбросить на исходные рубежи с помощью огня артиллерии и ударов авиации, которые применили российские солдаты.

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Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили украинский быстроходный катер. Это произошло, когда Вооружённые силы Украины пытались высадить диверсионно-разведывательную группу, чтобы проникнуть в Энергодар.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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