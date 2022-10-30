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30 октября, 13:39

Канадского баскетболиста Примо выгнали из клуба НБА "Сан-Антонио" за эксгибиционизм

19-летнего канадского спортсмена Джошуа Примо выгнали из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" за эксгибиционизм. Как сообщает телеканал ESPN, молодой человек часто оголялся перед незнакомыми женщинами.

В частности, парень выставил себя напоказ перед экс-сотрудницей баскетбольного клуба "Сан-Антонио Спёрс", в результате чего та наняла адвоката, чтобы пожаловаться в суд. При этом сам Примо сообщил, что ему нужно работать над психическим здоровьем.

"Я искал помощи, чтобы справиться с предыдущей травмой, которую я перенёс, и теперь пользуюсь временем, чтобы более полно сосредоточиться на лечении моего психического состояния. Я надеюсь, что смогу решить эти вопросы в будущем, чтобы я мог помочь другим, кто пострадал в такой же ситуации", — подчеркнул игрок.

Известно, что Примо участвовал в составе команды клуба "Сан-Антонио Спёрс" в 54 матчах. Баскетболист считается перспективным молодым игроком в клубе. Стоит отметить, что в октябре этого года парень продлил контракт с организацией до конца сезона 2023/2024.

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Обложка ©

Getty Images / Megan Briggs

Никита Осипов
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